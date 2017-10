Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli, Udinese e Atalanta, a Zona 11 (su Rai Sport), parla del presunto contatto fra Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, e Vladimir Petkovic, ct della Svizzera ed ex allenatore della Lazio: "Mirabelli ha incontrato l'allenatore in Portogallo. Mi sembra strano che sia partito con un jet privato solo per andare a prendere Silva e Rodriguez".