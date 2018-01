Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo di Udinese, Napoli e Atalanta, ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Mario Balotelli: "Penso che Balotelli possa avere una nuova opportunità in un campionato importante come la Serie A. Sinceramente lo consiglierei al Napoli, sarebbe un acquisto importante per gli azzurri. Quando c’ero io i tifosi partenopei lo hanno sempre applaudito, i napoletani lo amano da anni. Lui a Napoli ci andrebbe di corsa, tecnicamente non va messo in discussione: parliamo di un calciatore davvero importante".