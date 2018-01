L’ex direttore sportivo di Napoli e Atalanta Pierpaolo Marino parla a Radio Marte della trattativa tra Sassuolo e Napoli per Politano: “Il Sassuolo non vende Politano al Napoli? Non c’è da meravigliarsi, né è qualcosa di irregolare. Avere questo tipo di rapporti è uno degli standard per elevarsi come società, anche il Milan nel suo momento d’oro aveva i suoi assi, idem per l’Inter. La Juve storicamente ha avuto i suoi alleati sul mercato, ha sempre provato a tarpare le ali dei suoi rivali ostacolandoli. Ricordo che dai tempi dell’Avellino avevamo un’alleanza con la Juve. Se i bianconeri telefonavano e bloccavano un calciatore, lo si bloccava."