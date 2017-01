Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo dell'Atalanta, ai microfoni di Radio Sportiva commenta il momento del Milan: " Il campionato del Milan è straordinario, ma solo rapportato agli ultimi, non certo paragonato al glorioso passato di questa Società". Dobbiamo pensare che l'età media dei ragazzi di Montella è la più giovane della serie A e il tecnico è il vero valore aggiunto". Dove arriverà Montella? " Fa bene l'allenatore a predicare prudenza e a non fare richieste particolari. Dovesse andare in Champions sarebbe in quel caso grande merito suo, in caso contrario non gli si potrebbe obiettare nulla. Credo che Roma e Napoli siamo più forti. Sarebbe un miracolo trovare il Milan nelle prime tre a fine stagione, perché solo con i giovani non si vince"