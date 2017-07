Visite mediche ripetute, problemi con i diritti d'immagine, altre voci: dall'arrivo di Mario Rui nel ritiro del Napoli si sono susseguite voci su vocii. Per fare chiarezza - al portale calcionapoli24.it - ha parlato il manager del portoghese, Mario Giuffredi: "Abbiamo lavorato duramente tutta la notte, Mario Rui oggi sarà un nuovo giocatore del Napoli. Risolti i problemi dei diritti d'immagine con lo sponsor tecnico del giocatore (Adidas, ndr). Voglio smentire la voce sui test aggiuntivi che il mio assistito avrebbe svolto nella giornata di ieri, nulla di questo corrisponde al vero. Anzi, per accelerare i tempi, visto che i risultati da Villa Stuart tardavano ad arrivare, di comune accordo con la società e il dottor De Nicola abbiamo ritenuto opportuno che li svolgesse direttamente in una struttura della val di Sole. Oggi sarà azzurro e forse parteciperà anche alla seduta pomeridiana di allenamento, non vede l'ora".