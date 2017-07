"Sarri mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere. Spero di continuare con lui questo importante processo di maturazione". Mario Rui parla già da giocatore del Napoli dopo le visite mediche. Il portoghese, intercettato da Sky Sport, lancia messaggi anche ai suoi nuovi "rivali" per la maglia da titolare. "La concorrenza con Ghoulam e Strinic mi stimola, lo scorso anno hanno fatto bene entrambi ma io sono molto motivato, voglio riscattarmi e mettermi alla pari con loro. Spero che il Napoli continui a fare bene, deve ripartire come ha finito lo scorso anno". Un pensiero anche per la Roma. "Dico la verità, sono stato molto bene. Mi spiace per il clima che si è creato alla fine".