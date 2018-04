Giancarlo Marocchi , centrocampista della Juventus dal 1988 al 1996, ha parlato sulle frequenze di Radio24 della lotta scudetto: “Il Napoli che immaginiamo non c'è più da due mesi, non è più bello, frizzante, va fisicamente più piano. Ma regala emozioni pur giocando male come con Chievo e Udinese. Il Napoli deve cercare di vincere lo scontro diretto consapevole del suo momento, non deve cercare di essere quello che era 2 mesi fa, deve fare con quello che ha ora, con Milik per esempio in campo. Fare l'allenatore è difficile proprio per questo: Mertens e Callejon ti hanno reso ricco (in campo e fuori) ma ora è il momento di Milik, non devi avere cuore in questa occasione ma testa".



'SARRI SBAGLIA' - “La Juve cambia gli uomini ma è sempre la stessa”, aggiunge Marocchi: “ Allegri ha il suo da fare per domenica, se fossi in lui metterei la stessa formazione dell'andata. Allegri ha detto che a Natale tutti avrebbero firmato per il +4, ma nella testa conta molto l'ultima partita e quindi l'inerzia è diversa rispetto a dopo la parata di Donnarumma. La Juve sta facendo il massimo, arriverà tra 96 e 100 punti. Juve e Napoli hanno pochissimi difetti, sono due squadre che ci stanno regalando un campionato meraviglioso, ma per Sarri c’è solo il gioco e per me sbaglia ”.