Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così del futuro di Gigi Buffon: "Buffon? E’ un segreto quello che farà, alimenta dubbi. Sa già che smetterà ma non lo dice perché vuole essere portiere vero fino alla fine. Lui vuole questo, è un giocatore di lucidità superiore. Le ha viste tutte. Andrea Agnelli è spietato, per lui c’è solo la Juventus. Ma Buffon per Andrea non è un giocatore qualunque".