Il caso Felipe Anderson tiene banco a Formello. Il centrocampista brasiliano sembra essere finito nell'occhio del ciclone: in dubbio la sua presenza contro lo Steaua Bucarest, la società si aspetta un passo indietro da parte sua. A DIFESA - Non tutti sono d'accordo con l'atteggiamento della Lazio nei suoi confronti. Negli studi di Sky Sport Giancarlo Marocchi si è schierato a difesa del brasiliano: “Voglio dare una tirata d’orecchie a Tare, Peruzzi e Simone Inzaghi per come hanno trattato Felipe Anderson, un giocatore che non può essere trattato come gli altri. A lui meglio fare una carezza. Contro il Genoa dovevano uscire prima Murgia o Parolo, Luis Alberto andava spostato più dietro e Felipe Anderson doveva essere messo al centro dell'attenzione. Altrimenti è chiaro che il ragazzo nello spogliatoio ti manda a quel paese, è matematico. Loro lo sanno, hanno giocato tutti e tre". Il caso Felipe non è chiuso, anzi: sembra essere ancora del tutto attuale, una polemica destinata a trascinarsi ancora, e continuare a tenere banco.