Il giornalista del Corriere dello Sport Marolda, intervenuto a Canale 21, ha rivelato un retroscena relativo alla serata di sabato: "Il Napoli ha guardato la partita tra Inter e Juve in tv in sala in ritiro. Quando la Juve ha vinto i giocatori erano sbigottiti, in silenzio. Sarri è dovuto intervenire per scuoterli un po'...".