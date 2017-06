Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha parlato al suo arrivo a Casa Milan: “Sono qui per un incontro di cortesia con la nuova proprietà. Spero che Donnarumma rimanga e lo dico da tifoso milanista. Spero che si trovi un accordo e faccio il tifo per Donnarumma. La speranza è quella che il Milan torni ad alti livelli, come quello che Berlusconi ha fatto vivere in 30 anni. Ho sentito tante critiche, ma io l’ho vissuto positivamente. Sono convinto che la nuova proprietà voglia investire per davvero e fare tornare la squadra competitiva in Europa e nel Mondo. Poi non possiamo perdere la sfida contro l’Inter. Paleremo dello stadio? Perché no? Mi spiace che il Milan abbia rinunciato al progetto di fare lo stadio vicino a Casa Milan, ma ormai è una questione chiusa. Vediamo se vogliono fare questo investimento, ma non dipende da me”.