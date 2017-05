Ci sono storie che soltanto il calcio può regalare e permetterci di raccontare. Quella di, talento emergente del calcio argentino, non fa differenza:, alla Bombonera di Buenos Aires,, la prima indossata con gli xeneizes da un certo, ha avuto bisogno di soli 33 palloni toccati prima di mettere la firma con un gran destro sul 3-0 rifilato all'Arsenal e che consolida la leadership in campionato del Boca, con 3 punti di vantaggio sul Newell's.- Maroni entra così di diritto, in una speciale classifica che include anche l'ex difensore del Milan Fabricio Coloccini. Maroni(che lo ha venduto per circa 300.000 euro più il 20% sulla futura rivendita),. Un riferimento inevitabile per il nuovo asso del Boca, che ha saputo solo il giorno prima dal tecnico Guillermo Barros Schelotto che sarebbe stato titolare e che ha impressionato per la personalità con cui ha saputo imporsi in un gruppo di giocatori esperti in cui spiccano il difensore Vergini e l'ex romanista Gago.- Ancora più del gol,, che dovrà essere aiutato ora a non fare il passo più lungo della gamba e non farsi condizionare da giudizi affrettati e inutili paragoni. Il suo ruolo naturale è da fantasista dietro a due attaccanti, posizione che gli ha permesso nel match con l'Arsenal di, che i tifosi del Boca Juniors sperano di dimenticare in fretta. Merito di Gonzalo Maroni da Cordoba. Segnatevi questo nome.