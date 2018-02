Doveva essere del Milan, Rodrigo Bentancur. E invece è finito alla Juventus grazie a un'opzione di acquisto esercitata che ha impedito - ormai un anno e mezzo fa - l'ultimo colpo di Adriano Galliani in rossonero. Eppure la storia sul mercato può ripetersi, con protagonisti diversi ma potenziali rimpianti: in questo gennaio, il Milan infatti ha provato a sedersi nuovamente al tavolo con il Boca Juniors del presidente Angelici che ha chiesto in ogni modo possibile la cessione di Gustavo Gomez. E nei dialoghi è finito anche il nome di Gonzalo Maroni, trequartista classe '99 di grande talento e prospettiva, argentino su cui il Boca punta forte.



IL RETROSCENA - Ha 18 anni ma promette benissimo, Maroni. Mirabelli e i suoi uomini dello scouting lo conoscono a memoria, hanno provato a inserirlo nell'operazione senza successo perché la richiesta di Angelici è stata altissima: tra i 10 e i 15 milioni di valutazione, troppi per un ragazzo talentuoso ma che deve ancora dimostrare. Nonostante questo, i dirigenti rossoneri non mollano e hanno fatto sapere che i radar del Milan resteranno accesi su Gonzalo: osservato speciale, proprio perché c'è il timore di essere arrivati prima su un giocatore che potrà esplodere presto e finire in un altro club europeo. La Juventus come Bentancur? Difficile, ad oggi non è su Maroni. Ma dalla Spagna si sono già mosse più società, il Milan resta vigile e spera di trovare il canale giusto. Con Gonzalo Maroni nel mirino...