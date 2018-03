Giuseppeha parlato ai microfoni di Calciomercato.com all' "Inaugurazione dell'Anno Sportivo Piemontese 2018" al Teatro Regio Foyer del Toro, in piazza Castello a Torino, nel quale- "Allegri ha dimostrato di essere all’altezza della Juve e uno dei migliori allenatori in circolazione, parlano i risultati conseguiti e i grandi consensi. E’ un rapporto che oggi sta regalando a tutti delle grandi soddisfazioni, sono certo che continuerà. Bel gioco? Credo che alla fine conti arrivare in fondo e vincere, giocare bene e giocare male è una cosa complementare, legata a fattori diversi."- "Se c’è da stringere la mano al Napoli, vorrà dire che avrà vinto meritatamente a prescindere dal fatto che avrà giocato meglio. Scontro diretto? Sarà importante, ma da qua alla fine ci sono tanti punti a disposizione, spesso anche partite scontate si rivelano difficili."- "Higuain? La botta è fastidiosa, il trauma è un trauma osseo e comporta da parte nostra una particolare attenzione. Esiste una logica prudenza nel rimetterlo in campo. Non è niente di grave, ma è meglio aspettarlo."- "Emre Can? E’ uno dei giocatori più appetibili sia per il valore sia per il fatto che è svincolato a giugno. E’ normale che ci siano diverse pretendenti. Noi facciamo la nostra strada, sappiamo che ci sono altri club concorrenti che sono tra i migliori al mondo. Il destino del giocatore è nella sua testa, se decidesse di venire a Torino saremo contenti, altrimenti coglieremo un’altra opportunità."- "Buffon? Lui è concentrato sul presente, un presente che si trova davanti a tante strade difficili, prima fra tutte la partita di sabato all’Olimpico contro la Lazio. Siamo tutti concentrati sul presente, il futuro lo affronteremo insieme ma il rapporto con lui è idilliaco."- "Darmian? E’ un giocatore del Manchester United, non è di nostra proprietà ma è bravo e interessante”.