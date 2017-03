Giuseppe Marotta, ad della Juve, ha parlato a Sport Mediaset prima della sfida contro la Sampdoria: "Preoccupazione anche dal punto di vista sportivo per la vicenda legata al presidente Agnelli? Mi limito a sottolineare i due grandi concetti espressi dal presidente: la totale estraneità della Juventus e dei suoi dipendenti a questa vicenda e l’unità di intenti che regna in questa società. Noi vogliamo continuare a vincere e quando dico unità di intenti mi riferisco anche all’area tecnica: vogliamo continuare a vincere con Massimiliano Allegri. Higuain in calo? Nell’arco della stagione ci sono momenti di esaltazione e di normalità, ma un giocatore come lui dà sempre un grande contributo: anche quando non segna, supporta la squadra nel migliore dei modi. La doppia sfida con il Barcellona? Noi siamo la Juventus: dobbiamo rispettare l’avversario, ma sapendo che possiamo e dobbiamo recitare un ruolo da protagonista.”