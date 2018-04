Beppe Marotta, ad della Juventus, parla ai microfoni di Premium prima del match con la Sampdoria. Molti gli argomenti toccati dal dirigente bianconero: campionato, Real Madrid, arbitri, Allegri, mercato e... Donnarumma.



LA CHAMPIONS - "Il rammarico del post partita di Madrid non significa rassegnazione. Vogliamo portarci a casa lo Scudetto e la Coppa Italia per confermare il nostro predominio in Italia. Condivido in pieno quello che ha detto il presidente. Le parole di Agnelli dopo la Champions? Ha toccato i punti precisi e poi aggiungo che bisogna assolutamente unificare il metodo arbitrale in tutta europa, non si può avere la VAR in Serie A, non avere gli arbitri di porta per esempio in Premier e poi avere gli arbitri di porta in Champions. Ci sono tre modi diversi di arbitrare. Praticamente ogni nazione utilizza un metodo diverso. Poi ci voleva buon senso nella scelta all’ultimo secondo e anche nella designazione arbitrale, perché per un arbitro di 33 anni una gara così importante è impegnativa. C’è un problema di poteri forti in Europa? Io non posso e non devo credere a una cosa del genere. Credo sempre alla buona fede ma se si analizza quello che è successo a Madrid si arriva alla conclusione che un arbitro con più esperienza avrebbe agito diversamente. Non è arbitrare bene in 89 minuti, bisogna prendere la decisione definitiva all’ultimo secondo e lì l’esperienza e il buon senso deve farti decidere in modo molto logico. Cairo ha detto che in Italia contro la Juve quei rigori non li fischiano? Frase non razionale che non merita da parte nostra una risposta".



ALLEGRI - "Allegri ha detto che deve analizzare le condizioni della società per decidere il suo futuro? Il mister è con noi da quattro anni, ci conosce e sa come agiamo. Non ci saranno cambiamenti nella società e nelle strategie. Poi per il resto una sua esternazione del genere è sincera ma al di là della dichiarazioni i rapporti con Allegri sono eccellenti: sono certo che proseguiremo con lui".



DONNARUMMA - "La parata di Donnarumma che ha fermato il Napoli? Ha fatto una grandissima parata ma non mi stupisce perché Gigio è il degno successore di Buffon. E’ un patrimonio del nostro calcio e del Milan, con questa parata ci ha fatto felici ma sono contento che l’Italia possa avere un portiere del suo livello".