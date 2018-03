Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla prima del match contro il Milan ai microfoni di Premium Sport: "Dybala sta bene. La cena Dybala-Simeone? Mi fa sorridere che si parli di una cosa del genere, non mi sorprendo che in un ristorante di Madrid possa succedere che ci sia seduto da una parte il nostro attaccante e da un’altra l’allenatore della squadra locale: sono cosa che succedono anche a Milano, a Torino o a Roma. Sono tutte gare importanti, bisogna cercare di vincere sempre. Si entra in campo con motivazioni per vincere. Non ho incontrato Bonucci, ottimi rapporti. Nel calcio succedono cose da vivere con serenità. Asamoah? Chi vuole andare via, in svincolo o in contratto, cerchiamo di accontentarli, se dovesse aver deciso di trasferirsi, a me non risulta, è nella logica delle considerazioni, non c’e nulla di ufficioso e di ufficiale. Noi cerchiamo di convincere ma se uno non se la sente più, lo lasceremo andare. Vantaggio giocare adesso? I giocatori si caricano prima della partita, indipendentemente, alcuni non sanno il risultato, nessuno si è interessato. Lo juventino sa che deve giocare una gara importante oggi è martedì indipendentemente dagli altri, non cambia".