Prima del fischio d'inizio di Juventus-Sporting Lisbona, l'ad bianconero Beppe Marotta ha parlato a Premium Sport: "Intervenuti per le pause mentali? La società è sempre presente, quotidianamente agli allenamenti, è normale che ci siano momenti di confronto con l'allenatore e i giocatori. Il nostro dovere lo facciamo, ma non possiamo parlare di momenti di crisi.



Nessun nuovo acquisto in campo una bocciatura del mercato? Spesso gli acquisti vengono fatti per essere utili in prospettiva. Sento spesso parlare di Bernardeschi che a volte dimentichiamo che è del 1994, non ha ancora 24 anni e la maturità la si raggiunge intorno ai 27 anni. Era impensabile che potesse essere subito decisivo e trascinatore ma è stato giusto acquistarlo adesso per farlo entrare in un contesto diverso rispetto a quello di prima. Mi sembra fuori luogo caricarlo di responsabilità. Negli ultimi anni questa rosa ha vinto tutto quello che poteva vincere in Italia ed è arrivata due volte in finale di Champions League. Gli innesti li abbiamo fatti in prospettiva per il futuro.



Gol subiti? Le statistiche aiutano a fare riflessioni. Abbiamo subito due gol in più rispetto allo scorso campionato ma ne abbiamo fatti di più. E' un atteggiamento tattico, non credo ci siano problemi a subire tanti gol. Li abbiamo anche subiti su calcio piazzato. Dobbiamo calibrare meglio la situazione, ma non si può parlare di problemi in difesa.



Bernardeschi meglio da seconda punta? Bernardeschi è un talento italiano riconosciuto da tutti. L'intento non è quello di dargli subito responsabilità ma prepararlo per un ruolo in rosa negli anni a venire. Non può giocare con facilità, diamogli tempo anche di capire cosa vuole dire indossare una maglia così potente. All'allenatore il compito di trovargli il ruolo adatto per valorizzare le risorse".