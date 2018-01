Dalla lotta per lo scudetto a quella per Matteo Politano. Continua il duello tra Juventus e Napoli, che oltre a contendersi la vetta della classifica, si sfidano sul mercato per accaparrarsi il calciatore classe 1993. Il muro del Sassuolo, le frecciatine tra Sarri e Marotta, il dietrofront del club neroverde, che ha scatenato il testa a testa tra le prime due della classe: tutte le tappe della vicenda legata al calciatore cresciuto nel settore giovanile della Roma.



INCEDIBILE - Già nelle prime battute del mercato di gennaio il Napoli tiene calda la pista Politano come alternativa all'obiettivo principale, Simone Verdi del Bologna. Due profili ideali per dare il cambio a Callejon e Insigne, dopo la bocciatura da parte di Sarri di Ounas. Sul calciatore mettono gli occhi anche Inter e Roma, pronta a riportare Politano nella Capitale. Ci pensa il tecnico del Sassuolo, Giuseppe Iachini, a bloccare il calciatore: "Non pensiamo alla sua cessione". Incedibilità ribadita qualche giorno più tardi, il 18 gennaio, dal direttore sportivo del Sassuolo, Angelozzi: "La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio: è una linea guida consolidata. Non si tratta di una questione di offerte". Il Napoli non molla e continua a lavorare a fari spenti.



MAROTTA-SARRI E... - A inserirsi nella trattativa, ma solo verbalmente, ci pensa Beppe Marotta con una dichiarazione ai microfoni di Sky: "Politano al Napoli? Io credo che il Sassuolo abbia necessità di averlo a livello tecnico, è una società solida a livello economico". Le parole del direttore generale della Juventus non passano inosservate, con Sarri che qualche giorni più tardi lancia una frecciatina al dirigente bianconero: "Verdi ha preso la sua decisione, Politano era un'alternativa che ci sarebbe piaciuta ma abbiamo sentito da Marotta che è incedibile e allora abbiamo fatto un passo indietro... Naturalmente sto scherzo!". La replica non tarda ad arrivare. "Sarri ha detto che ho dichiarato Politano incedibile? Do una risposta che può essere sia ironica che seria, ma è unica. Il giocatore è di proprietà del Sassuolo e io ho detto che il Sassuolo è una società solida dal punto di vista economico, tutto qua, ho cercato di interpretare la volontà della società emiliana, che non ha ceduto Politano fino ad ora e credo non lo farà. Credo che quello che ha detto Sarri sia inutile" attacca Marotta. Poi la risposta del Sassuolo con l'ad Giovanni Carnevali: "Le dichiarazioni di Sarri su Politano mi fanno sorridere. Ho preso le sue parole come una battuta, sono cose che ci fanno sorridere e ridere allo stesso tempo. Il Sassuolo ha la sua politica, quella di non cedere i giocatori migliori nel mese di gennaio, poi nel calcio può succedere di tutto. Ma se ricordate è già successo nella nostra storia, per esempio con Zaza: la Juve ce l'aveva chiesto e non l'abbiamo ceduto. Il discorso è valido anche per Defrel (richiesto dalla Roma, ndr). Politano dovrà cercare di rendere al meglio perché nel mese di giugno, se ci saranno le condizioni, non soltanto con il Napoli ma anche con altre società, ne riparleremo. Non abbiamo fatto promesse a Politano, al momento giusto valuteremo le cose. Noi riteniamo che Politano debba essere un professionista, lo è sempre stato e lo sarà. Può essere che per qualche giorno possa avere le idee confuse (riguardo all'interesse del Napoli, ndr), ma questa situazione deve essere limitata, devo tornare a essere il Politano di sempre. Deve capire che ci possono essere altre opportunità.".



DIETROFRONT - Il 19 gennaio, Politano esce allo scoperto tramite le parole del suo agente, Davide Lippi: "Il ragazzo avrebbe grande voglia di giocare in una grande realtà come il Napoli. Avrebbe questa legittima voglia per una sua crescita professionale, per andarsi a confrontare con una realtà più grande del Sassuolo, con il rispetto per club e dirigenti neroverdi. Quando c'è una chiamata come quella del Napoli, si pensa a questa ipotesi, anche se il Sassuolo lo ritiene incedibile. Ci abbiamo provato, ma la situazione è questa. Fin quando ci sarà possibilità, ci proveremo". A chiudere alla partenza dell'ex Roma ci pensa due giorni più tardi ancora una volta Carnevali ai microfoni di Tuttosport: "È un giocatore molto importante, ma la filosofia del Sassuolo è quella di non privarsi mai dei propri pezzi pregiati a metà stagione. Nei mesi estivi poi valuteremo tutte le offerte, ma per ora resta dov'è". Poi la clamorosa apertura concessa dal presidente Giorgio Squinzi, che asseconda la volontà del calciatore e apre a una eventuale trattativa con il Napoli per il calciatore in occasione della riunione in Lega Calcio, a Milano.



ULTIMO ATTO? - Nonostante il corteggiamento della Juventus, Politano avrebbe confessato ad alcuni amici di voler andare al Napoli. Dopo l'apertura del club, il calciatore è pronto a trasferirsi all'ombra del Vesuvio: vestirà la maglia dei partenopei o ci sarà un nuovo colpo di scena? A poche ore dalla chiusura del mercato, il futuro del romano è ancora tutto da scrivere.