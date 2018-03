Andrea Agnelli, Pavel Nedved e, soprattutto, Beppe Marotta e Gianluca Paratici. Se la Juventus in campo va grazie ai suoi fuoriclasse e alla guida tecnica di Allegri, fuori dal campo è diretta dai 4 citati in precedenza, che hanno contribuito alla rinascita del club bianconero dopo l'estate, turbolenta, del 2006. Tanto che in molti, in Italia e in Europa, hanno provato a corteggiare, e stanno provando ancora a farlo, Marotta e Paratici. Ma la Juve ha un piano ben preciso.



RUMORS - Come scrive Tuttosport, Beppe Marotta, amministratore delegato e direttore generale bianconero, è finito nel mirino della FIGC e di altri top club a livello europeo; Gianluca Paratici, direttore sportivo e suo braccio destro, accostato a Milan e Barcellona tempo fa, è tra i preferiti di Al Khelaifi per ricostruire il Paris Saint-Germain. La Juventus, però, non ha intenzione di rompere il giocattolo che negli ultimi anni ha funzionato alla perfezione: i contratti dell'area sportiva sono in scadenza a giugno, un nuovo accordo è già stato trovato. Si attende solo il momento giusto per annunciare il tutto e continuare insieme.