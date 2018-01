Il prossimo acquisto della Juve sarà probabilmente Emre Can, a parametro zero: il suo arrivo è a un passo. Ma non a gennaio. Parola di Beppe Marotta, a Sky Sport: "E' un giocatore in svincolo, il regolamento ci consente di allacciare rapporti con entourage e giocatore, e lo stiamo facendo. Noi faremo di tutto per prenderlo. Da escludere per il mese di gennaio. Mettergli fretta? Fa parte delle nostre strategie, bisogna rispettare la sua volontà. Noi utilizziamo i nostri comportamenti, rispettiamo i regolamenti, il Liverpool, ma nelle prossime settimane intensificheremo i rapporti".