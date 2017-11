Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima dell'inizio della partita di Champions League contro il Barcellona: "Messi in panchina per motivi di mercato? Utopia pensare che la Juve sia su Messi, il Barcellona ha un valore aggiunto come lui ma rimane una squadra fortissima in grado di impensierirci".



CALI DI TENSIONE - "C’è un problema perché ci sono dei cali di tensione, che abbiamo quasi sempre avuto in questo periodo anche gli anni scorsi, è quasi fisiologico per noi in base anche ai carichi di lavoro".



OBIETTIVI - "L’obiettivo è quello di avere una squadra pronta nel periodo più importante della stagione. Credo che Napoli, Inter, Roma e Lazio hanno dimostrato di fare un salto di qualità con la crescita dei calciatori e i cambi di allenatori, queste squadre sono un’alternativa al nostro dominio ma per noi è uno stimolo in più, finalmente in Italia ci sono altri autorevoli candidati per il titolo.



CAMPIONATO E CHAMPIONS - "Nell’inconscio alcuni calciatori considerano la Champions importante, sta a noi trasmettere la mentalità vincente anche in campionato. Non possiamo e non dobbiamo fare calcoli cercando una concentrazione maggiore in Champions rispetto alla Serie A".



DYBALA-MESSI - "Il paragone tra Messi e Dybala ci sarà anche con Leo in panchina, parliamo di due campioni che si assomigliano anche per il modo di giocare. C’è una differenza di età che rende Messi un’icona del calcio, ma Dybala ha ancora margini di crescita importanti".