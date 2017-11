Beppe Marotta, ad della Juventus, parla prima del match con la Sampdoria.



SU BUFFON: "Buffon in panchina? Gigi sta benissimo al di là del dispiacere di quanto è successo in Nazionale. La sua panchina fa parte del turnover, è una scelta fatta dal mister".



SU DYBALA E BERNARDESCHI: "Bernardeschi al posto di Dybala? Siamo alla ricerca sempre di giocatori eclettici che possano fare più ruoli e Bernardeschi è uno di questi. Oggi gioca in questa posizione ma può farne altre. Però l’importante è sempre la prestazione, lentamente deve attivare quel processo di crescita per diventare un protagonista".



SULLA CONDIZIONE DELLA JUVE: "A che livello di condizione è questa Juventus? In questa stagione secondo me siamo intorno al 70%. Noi siamo abituati a soffrire in questi mesi, non siamo ancora al massimo ma stiamo crescendo, anche in virtù dell’adattamento dei nuovi e del recupero degli infortunati".



SU NAZIONALE, FIGC, TAVECCHIO: "La non qualificazione della Nazionale per i Mondiali? Ci siamo confrontati tra colleghi e dirigenti di club. In questi giorni abbiamo assistito alla caccia alle streghe ma la non qualificazione della Nazionale è una sconfitta dell’intero movimento. Noi siamo a disposizione, i club si metteranno a disposizione dei vertici federale per un programma per il futuro. Le cose non sono andate bene nel recente passato e poi è importante sottolineare che bisogna mettere al centro del discorso il pallone, la competenza e il gioco del calcio. Queste cose vanno separate dal ruolo istituzionale che la nostra Federazione ricopre".



SU ALLEGRI E LA NAZIONALE: "Allegri tentato dalla nazionale? No assolutamente, con lui il dialogo è quotidiano. Anche lui ha detto che sta bene qui, e io ritengo che sia giusto dare spazio a chi ha più tempo da mettere a disposizione della Nazionale. Ma la sua non è stata una risposta polemica (a Ulivieri, ndr), è molto intelligente e preparato per non mettere benzina sul fuoco al momento".



SU HIGUAIN: "Higuain ai mondiali con l’Argentina? Sono convinto di sì, secondo me verrà convocato".