C'era anche Beppe Marotta a bordo campo per osservare il primo allenamento della Juve. Si sono rivisti Mattiello e Sturaro per quel che riguarda gli infortunati, lavoro in palestra o differenziato per Bonucci e Alex Sandro, regolarmente in gruppo anche il nuovo acquisto Rincon. Tra i giocatori arruolabili per la partita col Bologna assente il solo Higuain, con 24 ore di permesso supplementare. Lavoro atletico e con il pallone, da domani si farà sul serio.