"Avevamo un accordo verbale col Genoa, era fatto". Così Beppe Marotta a Premium Sport su Pietro Pellegri, affare saltato per la Juventus essendo passato al Monaco: "Davanti al rilancio del Monaco li abbiamo svincolati perché è denaro fresco che entra in una squadra italiana. C’è rammarico per un talento che lascia il calcio italiano, che sta regredendo in maniera pericolosa".