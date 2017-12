L'ad della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport della situazione di due suoi giocatori, Marko Pjaca e Paulo Dybala, e di eventuali manovre di mercato in entrata: "Pjaca è reduce da un infortunio importante, deve ritrovare continuità, andrà via in prestito. Lo Schalke 04 può essere una pista. Emre Can può essere una buona occasione, ma è in scadenza di contratto, piace a diverse squadre. Dybala? Nessun esame da superare, nelle ultime gare non è stato al massimo, ma è un giocatore che ha qualità enormi e può ritrovarsi, deve solo avere continuità nelle prestazioni. Può essere una gara che lo aiuterà a migliorare. Questione diritti di immagine? Ci siamo proposti come mediatori tra lui e la società che deteneva i diritti. Ci sono delle difficoltà, ma presto spero che si possa liberare degli impicci che hanno poco a che fare con il calcio. Benatia? Non lo scopriamo certo adesso, ha fatto grandi stagioni alla Roma, poi è andato al Bayern Monaco, ha avuto un periodo di involuzione, ma ora si sta ritrovando. La difesa prende meno gol perché anche il centrocampo copre meglio".