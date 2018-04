L'ad della Juventus Giuseppe Marotta è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Crotone: "Partita ingannevole, c'è tutto da perdere e poco da guadagnare. Negli ultimi anni ci siamo abituati a difficoltà per la Juve su campi di provincia. Le difficoltà sono superiori questa sera rispetto a quella contro il Napoli. Scudetto in tasca in caso di vittoria? Quello no ma c'è tanto da portare a casa, affronteremmo il Napoli con più serenità. Le parole di Ceferin? Il VAR non porta alla perfezione ma riduce gli errori e quindi ritengo che debba essere inserito quanto prima. Ci sono metodi arbitrali diversi in giro per l’Europa e anche in Champions: e questo è paradossale. Va eliminata questa cosa. Per quel che riguarda Collina, noi abbiamo parlato di una designazione criticabile perché per noi non era logica rispetto al rischio che la gara presentava perché si affrontavano due squadre dal ranking altissimo: per noi Oliver non aveva l’esperienza adatta a un match del genere. Riprendere Pogba e Morata? Non credo ai cavalli di ritorno, però ci sono eccezioni. Possono essere due eccezioni, sono due bravi ragazzi e hanno lasciato un buon ricordo, però le valutazioni che hanno raggiunto a Manchester e Madrid sono miraggi. Ne abbiamo spesi 90 per Higuain? Quando è andato via Pogba ed era una spesa straordinaria. Ma noi abbiamo molta fantasia, al di là dei nomi di Pogba e Morata. Irritati per i tifosi del Napoli allo Stadium? L’irritazione nasce da una logica e saggia preoccupazione. Noi vorremmo il pubblico avversario in ogni gara ma la preoccupazione nasce da quello successo negli ultimi anni. Ma le istituzioni hanno garantito grande controllo e ci affidiamo a loro. Non vogliamo fare polemica. Fatta per Darmian? No, assolutamente".