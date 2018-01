Buffon e Politano. Intervistato da Rai Sport l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato dei temi caldi in casa Juventus: "Con Buffon noi siamo un tutt'uno, è giusto che un campione della sua statura faccia delle riflessioni molto ampie e tranquille, con molta calma. Credo che la cosa importante in questo momento sia il fatto che sia tornato in gruppo, che stasera indossi nuovamente la maglia della Juventus perchè di lui abbiamo bisogno per raggiungere quei traguardi di cui abbiamo parlato poco fa. Ci chiederà un anno in più di contratto? Noi abbiamo sempre detto che la decisione spetta a lui, nel senso che il confronto con il presidente, sarà un confronto basato sul grande rispetto reciproco, quindi non è certo Buffon il problema della Juventus.



POLITANO - "Se dovete chiedere a me come dice De Laurentiis? Non lo so, questa battuta di De Laurentiis è una battuta un po' così, ironica, fatta simpaticamente, perchè era uscita una dichiarazione di Sarri che praticamente rispecchiava quello che ha detto lui. Di fatto c'è che il giocatore è di proprietà del Sassuolo, io ho semplicemente detto che una società come il Sassuolo non è nella condizione di dover vendere i proprio giocatori, perchè ha delle basi solide dal punto di vista finanziario ed economico, questo era il mio punto di vista. Poi è vero che abbiamo approcciato anche in questi giorni, a seguito dell'indisponibilità di Cuadrado, ma è un'indisponibilità che dovrebbe essere molto contenuta nel tempo, quindi non andremo sul mercato in quest'ultimo giorno e mezzo, in questo ultimo giorno. Per cui il destino di Politano non è certo legato alla Juventus".