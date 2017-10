Beppe Marotta ha commentato così le recenti vicende giudiziare che hanno riguardato la Juve ed in particolare il presidente bianconero Andrea Agnelli: "La Juventus ha presentato ricorso perché riteniamo che il provvedimento sia ingiusto. Se siamo arrabbiati per certi accostamenti con la criminalità organizzata? Il procedimento penale ha affermato come certi rapporti con la 'ndrangheta siamo assolutamente lontani da noi. Dal nostro azionista di maggioranza è arrivata una prova di stima importante per noi. La conferma del senso di appartenenza che lui ha voluto pronunciare ci aiuta a lavorare bene."