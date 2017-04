Giuseppe Marotta, ad della Juve, ha parlato a Mediaset Premium nel pre gara di Napoli: "Higuain sta benissimo, chiaramente tra questi professionisti, il clima è particolare, ma prevarrà la professionalità del giocatore.



Roma a meno cinque? Il campionato era aperto anche prima, ci sono tanti punti, dobbiamo lottare per ottenere lo scudetto, la situazione non ci sconvolge, dobbiamo ottenere il massimo.



Sarri ha parlato di Juve favorita tecnicamente è politicamente: Ogni volta che giochiamo fuori casa, sentiamo il solito canovaccio, accettiamo le regole, siamo la Juventus, abbiamo campioni e credo che sia dal punto di vista tecnico tattico e motivazionale siamo pronti.



Marchisio come sta? E' normale che con la Rosa, abbiamo calcolato impegni e nazionali con l'assenza dei giocatori lo abbiamo messo in preventivo, lo schieramento e' condizionato dalle convocazioni con giocatori arrivati solo poche ore fa.



Mese carico di impegni e partite? Napoli due volte vicine vi serve? Innanzitutto siamo contenti di questo tour de force, era già stato negli ultimi anni. Dobbiamo essere bravi a supportare la squadra ed il mister con tutti questi impegni già essere qui è motivo di orgoglio per dare il massimo anche con la società.