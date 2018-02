Il futuro di Claudio Marchisio e non solo. Così, direttore generale della Juventus, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Fiorentina: “Da parte sua e da parte nostra non ci sono segnali forti che possono far pensare a un trasferimento”.- “Che partita sarà per Bernardeschi? Sarà un esame importante, l’ambiente non sarà con lui e potrà acquistare consapevolezza nelle proprie capacità. Sarà una serata particolare per lui, qui è diventato un calciatore ma sono certo che affronterà questa sfida nel migliore dei modi”.- “Quanto teniamo a questo Scudetto che sarebbe il primo col VAR? Conquistare il settimo scudetto sarebbe qualcosa da leggenda e già questo è uno stimolo per arrivarci. Non sarà facile e infatti il Napoli è davanti a noi meritatamente.. Col VAR o senza c’è una grande compensazione, non è una macchina perfetta ma aiuta ad eliminare molti errori".- “Duecento panchine di Allegri con la Juventus? In Italia di solito nel calcio si brucia tutto con troppa facilità. E’ difficile vedere un allenatore per più di tre anni su una stessa panchina ma si è meritato questo traguardo.- “L’infortunio di Ghoulam? Dispiace sempre quando un giocatore si fa male di nuovo dopo un infortunio grave. No vogliamo battere il Napoli sperando che abbia il miglior organico possibile”.