Qual è la verità sull'operazione Carlos Tevez? Ne ha parlato durante l'assemblea azionisti Beppe Marotta, ad della Juventus: "Tevez stato ceduto per 6 milioni che era il residuo a bilancio del suo valore, ed ha portato la prelazione su alcuni giovani tra cui Bentancur che è un classe '97 acquistato al costo di 9 milioni di euro. Non è un campione perché per diventarlo bisogna lavorare tanto, ma ha fatto vedere di avere grandissime qualità. Il Boca ha una percentuale del 50% sull'eventuale rivendita, ma non è detto che lui parta, può stare con noi per tanti anni. E in ogni caso possiamo riscattarlo totalmente in futuro".