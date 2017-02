Giuseppe Marotta, ad della Juventus, ha parlato prima del match contro il Palermo a Mediaset Premium:



SULLA CHAMPIONS - "Siamo concentrati su questa partita perchè fa parte di un torneo molto importante. Ogni partita ha un suo peso specifica di un giusto approccio. Pensiamo di archiviare questa partita poi penseremo alla Champions".



SU VERRATTI - "Verratti col Barcellona? Sono contento per lui e per la nostra Nazionale. E' un ottimo giocatore che hanno avvicinato anche noi però penso sia utopistico pensare a lui perchè il PSG punta molto su di lui e non ne abbiamo le possibilità. La gara del PSG va presa ad esempio. Al di la dei grandi meriti del Psg, forse un approccio superficiale del Barcellona. Il nostro è stato un percorso di crescita iniziato con Andrea Agnelli, una mentalità vincente e grande esperienza internazionale. Un torneo in cui l'imprevedibilità conta molto, più del campionato."



SUI RINNOVI - "Rinnovi? Siamo legati ad Andrea Agnelli e la Juventus, finché le cose vanno bene, credo che non ci siano problemi".



SUL PALERMO - ""La società deve garantire con la sua presenza una forma di autorevolezza. Per il resto sono professionisti capaci di gestire queste partite indipendetemente dall'avversario".



SU KHEDIRA - "E' un profilo di un campione che ha vinto tanto. Indipendentemente dalla scadenza, il destino è nella sua testa e affronteremo la situazione a tempo debito. Noi siamo contenti di quello che lui ha fatto e quindi ben volentieri vorremmo proseguire. Noi però siamo concentrati sul presente".



SU DYBALA - "Siamo in dirittura d'arrivo. Aspettiamo che ritorni il suo entourage dall'Argentina poi spero di annunciare il suo rinnovo entro fine mese".