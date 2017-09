Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, ha ammesso che si sta provando in ogni modo a regalarsi per il futuro bianconero un giovane gioiello come Pietro Pellegri del Genoa: "Ci siamo e c'eravamo anche in tempi non sospetti. Lo trattavamo due anni fa su cifre lontane da quelle di oggi. Lui è un talento, a trasformarsi in campione ne passa di tempo, ma nello scenario giovanile italiano è tra i migliori, Pellegri può diventare fortissimo. Chiesa alla Juve? Mi piace molto, è un ottimo giocatore ma non ci interessa".