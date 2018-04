Nei giorni scorsi dalla Francia sono rimbalzati rumors circa un interesse del Marsiglia per il difensore classe '93 dell'Inter Dalbert, sotto contratto fino a giugno 2022 ma utilizzato pochissimo da Spalletti in questo stagione. Smentita l'esistenza di un'offerta da 12 milioni di euro da parte dell'OM per il brasiliano, visto che il club transalpino preferirebbe la formula del prestito. Una formula gradita anche ai nerazzurri, che chiedono dai 25 ai 30 milioni di euro per privarsi dell'ex Nizza.