Il Marsiglia a gennaio cerca rinforzi per rilanciarsi definitivamente in campionato. La cura Garcia sta dando i suoi frutti, ma il mercato invernale può dare un aiuto in più. Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex tecnico della Roma sta guardando in Italia per il suo attacco. I nomi sul taccuino sono quelli di Manolo Gabbiadini, in uscita dal Napoli, e di Gregoire Defrel, punto fermo del Sassuolo di Di Francesco.