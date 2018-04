Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la gara vinta contro il Salisburgo: "I nostri tifosi sono fantastici, quando ci sono 65mila tifosi al Velodrome è difficile anche per gli avversari. Sono contento, si tratta di un buon risultato, non abbiamo preso gol, ora dobbiamo rimanere molto umili perché non abbiamo ancora fatto nulla".



SU SARR - "È Il Florenzi del Marsiglia. È nato come attaccante, adesso è un terzino. Se parte da lontano può fare molto male. Sta migliorando tanto".



SU SALAH E LA RIMONTA DELLA ROMA - "Salah è fantastico, lo sappiamo tutti. La rimonta è possibile, l'hanno già fatta con il Barcellona, perché non farla con il Liverpool".