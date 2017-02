L'allenatore del Marsiglia Rudi Garcia parla in conferenza stampa del futuro di Lassana Diarra: "Il mercato in Europa è chiuso, ma è aperto da altre parti. Solo Lass e il presidente possono parlare del futuro. Per me, resta con noi fino a fine stagione. Ha bisogno di rimettersi in forma, sarà trattato come gli altri giocatori. E' sicuro, la squadra gira bene in sua assenza e dunque dovrà lottare per riguadagnarsi il posto". Il centrocampista è stato seguito anche dall'Inter nelle ultime due finestre di mercato.