Gioca nel Bastia ma è di proprietà del Monaco, stiamo parlando del baby talento Allan Saint Maximin. Il 20enne francese sta dimostrando tutto il suo valore in Ligue 1 dopo alcune stagioni non esaltanti.



Sulle sue tracce ci sarebbe il Marsiglia che potrebbe dar spazio al ventenne per far rifiatare Payet e Thauvin durante la stagione. Il giocatore è sotto contratto con i monegaschi fino al 2020 e non sarà facile intavolare una trattativa.