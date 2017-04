La Juventus si è già assicurata uno dei migliori giovani della serie B (Riccardo Orsolini dell’Ascoli), ma grazie a una fitta rete di osservatori è vigile anche sui possibili talenti protagonisti nelle categorie inferiori. Come si legge su Tuttosport, un nome che sta riscuotendo interesse è quello di Davide Marsura, 23 anni, esterno d’attacco del Venezia capolista del girone B di Lega Pro. L’allievo di Pippo Inzaghi, classica ala devastante nell’attacco della profondità, è considerato un lusso per la categoria, non a caso per vederlo dal vivo si sono mossi gli osservatori di diversi club di serie A. Marsura ha collezionato 30 presenze e 7 gol in campionato. I bianconeri lo tengono d’occhio per il futuro. L’idea sarebbe quella di prenderne il controllo testandolo però in un’altra squadra della massima serie. Operazione che in estate potrebbe concretizzarsi in sinergia con Sassuolo, Atalanta o Empoli.