Per almeno un altro anno e mezzo, non ci sarà bisogno di discutere su chi sarà l'erede di Buffon. Quello di Donnarumma è sicuramente il profilo più indiziato, ma l'agente del numero 1 della Juve, Silvano Martina ha spiegato ai microfoni di Rai Sport come il futuro del suo assistito sia ancora legato solo ed esclusivamente al campo: «Al di là del fatto che non credo che Donnarumma lasci il Milan – ha commentato Martina -, l'obiettivo minimo di Buffon è quello di disputare da titolare il mondiale del 2018. Tuttavia, Gigi ha ancora tanta voglia di giocare e non è affatto escluso che continui anche dopo quella data».