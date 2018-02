L'Inter del presente sta vivendo una situazione difficile, con la sconfitta di ieri sera, contro il Genoa, che complica il piano Champions per la squadra di Luciano Spalletti. Quella del futuro, invece, continua a prendere forma. Il primo colpo è già virtualmente chiuso: grazie al blitz di Piero Ausilio di qualche settimana fa e ai contatti portati avanti da Javier Zanetti, i nerazzurri hanno messo le mani su Lautaro Martinez, riuscendo a vincere la concorrenza dell'Atletico Madrid, che verrà pagato poco più di 20 milioni di euro più il 10 % della futura rivendita.



NAZIONALE E VISITE - Dopo aver messo a segno una tripletta contro l'Huracan, sotto gli occhi del ds nerazzurro, due giorni fa il classe '97 ha regalato l'assist per il momentaneo 3-0 contro il Lanus, davanti al vicedirettore sportivo Dario Baccin e, soprattutto, il commissario tecnico dell'Argentina Jorge Sampaoli. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex allenatore del Siviglia ha deciso di convocare Martinez per le amichevoli che l'Albiceleste giocherà a marzo, contro Italia (il 24) e Spagna (il 27). Il piano della società di corso Vittorio Emanuele è di sfruttare questo viaggio in Europa per far svolgere le visite mediche all'attaccante nei giorni seguenti, col benestare del Racing.