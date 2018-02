Lavori in corso per chiudere. L'Inter è alle curve finali per Lautaro Martinez, attaccante classe '97 di cui vi stiamo raccontando da settimane in chiave nerazzurra: l'argentino ha segnato addirittura tre gol nella notte contro l'Huracan con la maglia del suo Racing, il tutto sotto gli occhi del ds nerazzurro Piero Ausilio, presente in tribuna al fianco di Diego Milito, ora segretario e dt del club di Avellaneda che sta trattando la cessione di Lautaro all'Inter in questi giorni. Applausi e sorrisi, Ausilio si è goduto un Lautaro in forma strepitosa ammirato anche dal ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, sempre più tentato all'idea di portarlo al Mondiale.



ULTIMI DETTAGLI - L'operazione è da 15 milioni più bonus, l'Inter sta cercando di completare l'accordo col presidente Blanco per essere al sicuro dopo aver avuto l'ok del giocatore grazie al lavoro di Javier Zanetti. Ma fondamentali saranno le firme: Lautaro Martinez ha dato la sua parola all'Inter, eppure due mesi fa aveva firmato un precontratto con l'Atletico Madrid con tanto di visite mediche. E proprio quel precontratto fa ancora fede nelle idee della dirigenza dei rojiblancos, tutt'altro che intenzionata a mollare la presa, l'Atlético insisterà e vorrà far rispettare i patti. Ma l'Inter è convinta, fiduciosa e... innamorata di Martinez, la tripletta all'Huracan è stato l'ennesimo show di un talento tecnico e feroce. Quello che serve per i nerazzurri del futuro.