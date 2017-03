Agente Fifa e procuratore, Giocondo Martorelli, parla del futuro della Fiorentina a ilsitodifirenze.it: ‘Oggi i tifosi in generale, non soltanto quelli della Fiorentina, amano la chiarezza, una società deve spiegare prima le ambizioni, i programmi e quello che possono fare o non fare. In questo modo nessuno può rimproverargli nulla. È doveroso che la proprietà alla fine del Campionato esponga i programmi. Io non sarei per una rivoluzione completa, perché queste di solito non portano mai a cose positive. È giusto interrompere quei rapporti arrivati al capolinea, ci sono giocatori che quest'anno non hanno avuto un'annata significativa, ma le loro qualità non si discutono. Sento parlare, ad esempio, della cessione di Borja Valero. Mi sembra eccessivo, lo spagnolo è un giocatore importante che può essere ancora utile alla causa’.