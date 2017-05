Giocondo Martorelli, procuratore, a Radio Blu dice la sua sul momento e sul mercato della Fiorentina: ‘Quest'anno la campagna acquisti di Corvino non è stata all'altezza della situazione perché chi è arrivato non ha aiutato una squadra che era comunque già competitiva e questo sarà il punto della discordia con Sousa. Corvino si appresta a vivere la campagna acquisti più difficile della sua carriera, non potrà sbagliare nulla e dovrà avere più opzioni anche sullo stesso Bernardeschi. Ora la Fiorentina dovrà essere brava a programmare, a fare un ottimo scouting per creare qualcosa di importante sia sul piano tecnico che su quello economico’.