L'ex allenatore dell'Empoli Giovanni Martusciello ha parlato del suo imminente approdo all'Inter a Radio Kiss Kiss: "Se contenderò lo Scudetto al Napoli l'anno prossimo? Non lo so, vediamo, sicuramente farò parte dello staff di Spalletti all’Inter​. Il Napoli e Sarri non dirà mai che la sua squadra è da Scudetto, fa parte del suo personaggio, ci vogliono tanti aspetti per vincere un campionato ma sono sicuro che il prossimo anno il Napoli continuerà a migliorarsi".