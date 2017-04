Seguito, trattato, sfumato. E ora 'alleato' nella strada verso Cardiff., che lo aveva scelto come primo rinforzo per la stagione 2016-2017, ma quello che sembrava un affare fatto e finito è sfumato, sul più bello, a pochi metri dal traguardo. Tutto è cominciato un anno fa, il Jefecito aveva voglia di cambiare aria, considerava finita la sua esperienza al Barcellona e spingeva per una partenza, la Juve gli aveva messo sul tavolo una maglia da titolare, un ruolo da protagonista da centrocampista centrale, non più da difensore. Telefonate, scambi di messaggi ee ha preferito rinnovare con i blaugrana.Quella Juve che ha sfiorato, che, secondo i più maligni,la ritroverà sul campo martedì, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. ESenza lo squalificato Busquets, Luis Enrique riporterà Mascherano in mezzo al campo, in quello che è sempre stato il suo ruolo, ma il risultato non è scontato. La stagione in corso ne è la conferma, il 32enne (a giugno saranno 33)Da difensore centrale, da terzino (come ieri a Malaga) o da vertice basso del centrocampo non cambia,. Resta la leadership, conquistata negli anni, da gladiatore sul campo, ma con questa Juve rischia di non essere sufficiente.