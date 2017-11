Le strade di Javier Mascherano e del Barcellona potrebbero dividersi a fine stagione. Lo ha detto il calciatore argentino, arrivato in Catalogna nel 2010 e che ha il contratto in scadenza a giugno 2018, in un'intervista a 'La Nacion'. Rispondendo a una domanda sul possibile divorzio a fine stagione, Mascherano ha detto: "Sì, può essere, dobbiamo sapere come chiudere certi periodi della vita e non dobbiamo contaminare i rapporti. Dipenderà anche dal club. Ascolterò quello che mi diranno e prenderò la mia decisione". Il 33enne centrale, che col Barcellona ha vinto ben 17 titoli, non ha chiarito dove eventualmente vorrebbe finire la carriera. Una possibilità sarebbe quella di tornare al River Plate dove ha esordito nel 2003: "Non so se continuare in Europa o andare a giocare in un campionato dove c'è meno pressione. Ho ancora due o tre anni di carriera davanti, voglio godermeli".