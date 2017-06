L'ex Milan Daniele Massaro ha parlato a Premium Sport a proposito del futuro di Gigio Donnarumma: "Quando Pellegrini mi mise davanti il contratto in bianco per l’Inter io poi ho rifiutato preferendo rispettare il Milan finendo la mia carriera in Giappone e quindi non vestendo altre maglie in Italia. Non so se sia colpa di Donnarumma o Raiola, fatto sta che Donnarumma ha illuso i tifosi, se ha regalato 6 punti nel girone d’andata è vero anche che nel girone di ritorno ne ha fatti perdere altrettanti. Secondo me andrà alla Juventus”.