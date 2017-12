Dagli studi di Sky Calcio Club, Massimo Mauro si è esposto così sul nuovo Milan: "Voglio dare merito a Paolo Maldini che aveva capito tutto: un grande club deve essere strutturato in certa maniera, non può mettere 200 milioni sul mercato pensando di risolvere così i problemi di tanti anni. Servono cose diverse. Questo è il punto. Non può arrivare un cinese che dice metto un sacco di soldi… e via, va gestito in maniera diversa. Per Maldini, bandiera del Milan e uomo intelligente, questo era campanello d’allarme: se uno così rifiuta di fare la bandiera del Milan anche a livello societario un motivo ci sarà".